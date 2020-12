Città prese d’assalto, Zaia convoca i sindaci: ipotesi chiusura dei centri storici?

Nonostante i divieti, le ordinanze e l’invito al rispetto delle regole e al senso di responsabilità durante il weekend, le città del Veneto si sono riempite nei centri storici per lo shopping natalizio. E’ per questo che il Presidenze Zaia ha deciso di convocare i sindaci per fare il punto della situazioni e vedere se sia il caso di mettere in atto regole più restrittive.

Il vertice è stato fissato per oggi pomeriggi: non è escluso che si deciderà di chiudere i centri storici di Padova, Verona, Treviso, Venezia, Rovigo, Vicenza e Belluno nel fine settimana lasciando libertà di muoversi solo per i residenti.

Al ‘Gazzettino’ il Governatore ha detto: “Ci sentiremo alle 14.30. Per me è fondamentale affrontare il tema degli assembramenti. È un problema che sta riguardando tutte le città italiane. Il fatto è che i cittadini se ne stanno fregando. I divieti di assembramento ci sono già, lo dice la legge, neanche il Dpcm. E allora cosa facciamo? Una ordinanza per ribadire che c’è il divieto?”.