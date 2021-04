Cinque sanzioni nel Bassanese durante il weekend di Pasqua

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, i carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa, nell’ambito di mirati servizi coordinati disposti dal Comando Provinciale di Vicenza, hanno intensificato i controlli soprattutto nelle aree urbane più sensibili, potenzialmente interessate da fenomeni di assembramento, al fine di garantire principalmente l’ordine e la sicurezza pubblica e contenere il contagio da Covid-19, in virtù del perdurare dell’emergenza sanitaria. È stato garantito un notevole incremento della attività di prevenzione di reati predatori e di controllo del territorio. L’attività di vigilanza, come di consueto, è stata ulteriormente potenziata in tutte le località in cui sono presenti obiettivi sensibili. Nel complesso una Pasqua sostanzialmente tranquilla, con poche persone in giro e quasi tutte con legittimo motivo per trovarsi fuori dalla propria abitazione. Anche i luoghi maggiormente attrattivi, quali i parchi oppure lungo il greto del Brenta, sono stati poco frequentati. Si è registrato un rispetto generalizzato delle restrizioni vigenti.

Il bilancio dei controlli dei carabinieri riguarda tre giorni, dalla vigilia di Pasqua alla giornata di ieri lunedì 5 aprile, con i seguenti esiti: