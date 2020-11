Cinque positivi all’Ipab di Vicenza, uno alla Ca’ Arnaldi di Noventa

Una nota dell’Ipab di Vicenza informa che, nell’ambito dell’attività di screening che viene periodicamente effettuata nelle residenze Ipab di Vicenza, ospitanti complessivamente oltre 400 ospiti, sono stati rilevati nel corso del fine settimana cinque casi di positività al Covid su anziani provenienti da dimissioni ospedaliere.

Tutti gli ospiti sono ora accolti presso il nucleo isolamento del reparto 6 della Residenza “Trento”, come previsto dalle attuali disposizioni normative.

Per le prossime due settimane – si afferma in una nota – verranno sospesi in via precauzionale tutti i nuovi ingressi.

Inoltre il sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese, nel suo quotidiano bollettino di informazione segnala un caso di positività alla casa di riposo Ca’ Arnaldi.

Ecco quanto scrive:

Inoltriamo in allegato il quotidiano bollettino dell’Ulss8 Berica relativo ai dati epidemiologici aggiornati ad oggi, martedì 17 novembre 2020. Precisiamo che nel nostro Comune ci sono 69 residenti contagiati. Tre di questi sono ricoverati in ospedale perché necessitano di assistenza sanitaria. Le altre 66 persone stanno trascorrendo la quarantena nelle loro abitazioni senza particolari sintomi.

Informiamo inoltre che, questa mattina, al termine delle periodiche azioni di verifica con il tampone rapido presso la nostra casa di riposo IPAB Cá Arnaldi, è risultato positivo un ospite del reparto Alzheimer. Tutti gli altri utenti e il personale sono invece negativi. La persona contagiata è stata immediatamente isolata adottando tutte le precauzioni necessarie per mettere in sicurezza la struttura, gli ospiti e l’intente stesso. Gli ambienti sono stati tutti sanificati. L’utente contagiato non presenta nessun sintomo ed è sotto costante osservazione. Si ringrazia la Direzione e tutto il personale operante nella struttura per il pronto intervento e la scrupolosa procedura messa in atto.