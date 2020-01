Cinesi a Vicenza per il gemellaggio con Chengde

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Questa mattina l’assessore alla cultura Simona Siotto e il consigliere comunale delegato alle relazioni internazionali e ai gemellaggi Leonardo De Marzo hanno ricevuto a Palazzo Trissino una delegazione cinese della provincia di Hebei, in visita all’amministrazione comunale per un possibile gemellaggio con Chengde, città Unesco dal 1994.

La delegazione era composta da Gao Shize, viceministro della comunicazione della Provincia di Hebei e direttore dell’ufficio informativo del Governo della provincia di Hebei, Wu Xiangjun, direttore dell’ufficio di scambio internazionale del Ministero della Comunicazione della provincia di Hebei, Bo Jiaxin, senior staff dell’ufficio di scambio internazionale del Ministero della Comunicazione della provincia di Hebei, Bai Yingjin, responsabile di Hebei Radio and Broadcasting.

Successivamente gli ospiti, prima di ripartire, hanno fatto una visita Teatro Olimpico.

L’ospitalità della delegazione è stata curata dal Consorzio Vicenza è attraverso l’importante tour operatore cinese Voglia d’Italia con cui il Consorzio collabora da diversi anni.

“Passeggiando per Vicenza il viceministro Gao Shize si è sentito immerso nella cultura passo dopo passo – dichiara l’assessore alla cultura Simona Siotto -. È stato per me un orgoglio leggere la bellezza della nostra città negli occhi e nelle parole degli ospiti cinesi. Avendo anche loro una città sito Unesco comprendono appieno il valore e la responsabilità di essere titolari di patrimoni culturali di questa entità”.

“E’ stata l’occasione per ribadire l’interesse dell’amministrazione nel campo delle relazioni con la Cina – prosegue Leonardo De Marzo, consigliere delegato alle relazioni internazionali e ai gemellaggi -. Hebei per noi rappresenta appieno il partner commerciale e culturale da inserire nell’ottica dello sviluppo congiunto con Guiyang. Il grande interesse dimostrato da ambedue le parti si è focalizzato soprattutto negli ambiti della promozione territoriale e dello sviluppo commerciale. Una nota positiva è la presenza a Hebei di numerose istituzioni, pubbliche e private, dedite alla tutela del patrimonio culturale collegato al riconoscimento Unesco. Voglio ringraziare, per la preziosa collaborazione, anche Nicola Paulon, tornato proprio ieri dalla Cina”.

Chengde

La località montana di Chengde, situata nella provincia di Hebei, e i suoi templi sono un considerati patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Questo luogo, conosciuto anche come “Palazzo di Rehe”, era la residenza estiva degli imperatori della Dinastia Qing che si trasferivano qui per sfuggire al caldo estivo della capitale. La residenza di Chengde è stata costruita fra il 1703 e il 1792 e consiste di un complesso di palazzi, un grande parco che comprende laghetti, padiglioni, passaggi sopraelevati, ponticelli e di un certo numero di templi buddhisti tibetani e templi Han.