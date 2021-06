“Cinema Sotto le Stelle” ai chiostri di Santa Corona:dal 25 giugno al 5 settembre 74 serate

Sono 74, più numerose che mai, le serate che dal 25 giugno al 5 settembre nell’arena di Santa Corona animeranno l’edizione 2021 di “Cinema sotto le stelle”, l’amatissima rassegna estiva organizzata dalla Società Generale di Mutuo Soccorso d’intesa con il Cinema Odeon, in collaborazione e con il contributo del Comune di Vicenza e con il sostegno della Provincia di Vicenza e del Gruppo AGSM AIM.

Doppio programma per l’inaugurazione, venerdì 25 giugno: in cartellone “Nomadland” di Chloé Zhao, il film più visto e premiato del 2021, preceduto dal cortometraggio “The human voice” di Pedro Almodòvar, presentato all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, due titoli che celebrano attrici di prima grandezza come Frances McDormand, tre volte premio Oscar, e Tilda Swinton, Leone d’Oro alla carriera.

Martedì 29 giugno toccherà invece a un evento ospitato da “Cinema sotto le stelle” e molto caro agli appassionati di montagna e natura: il festival itinerante “BANFF Mountain Film Festival”, che a Vicenza proporrà un ricco programma di spettacolari cortometraggi (biglietteria online separata, info su www.banff.it).

Pochi giorni più tardi, venerdì 2 luglio, un altro appuntamento speciale, che legherà “Cinema sotto le stelle” al “Vicenza Jazz Festival”: la proiezione del film “Round midnight – A mezzanotte circa”, cult movie jazz del 1986, con la straordinaria colonna sonora di Herbie Hancock premiata con l’Oscar, ma anche occasione per ricordare il regista Bertrand Tavernier, scomparso il 25 marzo scorso.

Sempre a luglio, giovedì 8, la serata “Ciak si ‘cura’”, organizzata da LABIS-SGMS e Vicenza Time Cafe con la proiezione del film “Quel giorno d’estate” di Mikhaël Hers: l’evento porterà in primo piano il tema della cura, dimensione fondamentale delle relazioni umane, da rinnovare costantemente.

Passiamo alle rassegne nella rassegna, iniziando dalla novità “Cineteca sotto le stelle”, che prenderà il via mercoledì 7 luglio con l’omaggio a “Trainspotting”, film icona che compie 25 anni, per proseguire con il capolavoro “Il terzo uomo” di Carol Reed, pellicola del 1949 proposta nella versione restaurata in 4K dalla Cineteca di Bologna: oltre a offrire la monumentale interpretazione di Orson Welles, il grande classico sarà un omaggio ad Alida Valli nel centenario della nascita.

Con “Far East Mondays” ci si muoverà invece tra Giappone, Cina e Corea del Sud alla scoperta di grandi titoli del sud-est asiatico, di scena tutti i lunedì sera. Si parte dal travolgente “Oldboy” (28 giugno) di Park Chan-Wook nel nuovissimo restauro in 4K, per proseguire con “Il prigioniero coreano” (5 luglio) di Kim Ki-Duk, scomparso nel dicembre scorso a causa della pandemia, per poi passare a due capolavori restaurati del cinema di Wong Kar-Wai (“Hong Kong Express” il 12 luglio e il celebrato “In the mood for love” il 19) e concludere in bellezza con un’anteprima assoluta in collaborazione con il “Far East Film Festival” di Udine: sarà infatti presentato in versione originale sottotitolata “The wheel of fortune and fantasy” di Ryusuke Hamaguchi, Gran Premio della Giuria all’ultima edizione del “Festival Internazionale di Berlino – Berlinale”.

Ma davvero ricchissimo il carnet di questa edizione, che oltre a prevedere il meglio dei film della stagione, in molti casi in prima visione cittadina, conferma i suoi appuntamenti fissi: quelli del sabato dedicati a famiglie e bambini, le domeniche con il cinema italiano e i martedì con il cinema d’essai.

“Cinema sotto le stelle” si svolgerà nel rispetto di tutti i protocolli sanitari previsti, come il distanziamento, l’utilizzo della mascherina e, per agevolare l’affluenza, anche la biglietteria online per l’acquisto in prevendita senza sovrapprezzo (https://odeonvicenza.18tickets.it).

Inizio ore 21.30. Biglietti interi a 6,50 euro e ridotti (over 60, under 26 e tesserati del Cinema Odeon 2020-21) a 5,50. Per la sola serata di inaugurazione del 25 giugno (doppia visione “Nomadland” e “The human voice”) biglietti a 8 euro. Possibili abbonamenti: a 25 euro per 5 ingressi, a 50 per dieci. Info su odeonline.it, dove prossimamente sarà pubblicato anche il programma di agosto e settembre.