CINEMA – Film Biennale College al Festival Kyoto

Due film italiani di Biennale College – Cinema partecipano all’Historica Film Festival, in corso fino al 4 novembre a Kyoto (Giappone). La partecipazione è organizzata dalla Biennale di Venezia con l’Istituto Italiano di Cultura di Osaka. I due titoli selezionati sono Chromatica (2017) di Flavio Costa, proveniente da Biennale College Cinema-Virtual Reality, prima edizione; e Beautiful things (2017) di Giorgio Ferrero, proveniente da Biennale College-Cinema, quinta edizione. Con questa presenza in Giappone, Biennale College – Cinema si aggiunge così per la prima volta al progetto culturale di promozione e diffusione del cinema italiano nel mondo, che la Biennale di Venezia organizza per la circuitazione dei film italiani della Mostra del Cinema, dal 2005 in Brasile, dal 2006 in Russia, dal 2012 in Corea, dal 2014 in Croazia, Libano e Singapore, dal 2017 nelle Filippine.