Cigni morti: e-mail di minacce al sindaco di Recoaro

“Tu devi fare la fine dei cigni”. E’ la minaccia, ricevuta per email da Davide Branco,sindaco di Recoaro Terme, la località dove una femmina di cigno si è lasciata morire di inedia dopo la morte, qualche giorno prima, del compagno.”Il messaggio – racconta Branco – mi è stato consegnato dalla segreteria del Municipio, in quanto giunto nella casella di posta istituzionale del Comune”. Oltre alla denuncia Branco vuole procedere “anche con una querela di parte in riferimento alle pesanti offese che mi sono state rivolte a titolo personale”. “E’ chiaro l’indirizzo di posta elettronica da dove è partita la mail – riferisce Branco -: ora spetterà a chi di dovere cercare di rintracciarne l’autore”. La dinastia non si è fermata: in un altro specchio d’acqua ci sono gli eredi dei due cigni morti.