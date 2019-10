Ciclopedonale via Quadri, semaforo lampeggiante e attraversamento pedonale chiuso

Per consentire lo svolgimento del cantiere per la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale lungo via Quadri, da questa mattina, mercoledì 16 ottobre, il semaforo pedonale presente all’altezza del supermercato è stato posto in modalità lampeggiante e l’attraversamento pedonale è stato chiuso.



Al termine dei lavori – in programma entro metà novembre, condizioni meteo permettendo – l’attraversamento verrà ripristinato nella medesima posizione, con la posa di un nuovo impianto semaforico a chiamata per i pedoni.

Il cantiere, che si sviluppa sul lato est di via Quadri (dalla rotatoria con strada di Bertesina verso viale Trieste), è a cura del Servizio Mobilità e Trasporti.