Ciclista vicentino contro ambulanza durante una gara: gravissimo

Stava gareggiando in sella alla sua bici e si è trovato davanti un’ambulanza: Romeo Bonollo, 60enne di Zanè, appassionato ciclista del Gruppo sportivo Alpilatte B.R. Pneumatici Zanè, è in coma da domenica all’ospedale di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Durante la Granfondo di Laigueglia, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, durante una discesa Bonollo si è schiantato contro il mezzo di soccorso che stava soccorrendo un altro ciclista. Bonollo si è fratturato una gamba e alcune costole, ed ha un polmone perforato. Ieri è stato operato al femore. Le sue condizioni sono ancora gravi, poichè è ancora tenuto sotto sedazione.