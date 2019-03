Ciclista travolto e ucciso sulla Lungo Chiampo

Incidente mortale all’alba sulla Lungo Chiampo nel Comune di Montebello Vicentino. Un uomo, Davide Fabris di 46 anni residente a Montecchio, è stato travolto da una Volvo condotta da F.R. di 30 anni anch’egli residente a Montecchio.

Fabris, dipendente di Agno Chiampo Ambiente si stava recando al lavoro a bordo di una bici e mentre percorreva il tratto della Lungo Chiampo in direzione di Zermeghedo, è stato travolto dall’auto che procedeva nella stessa direzione. Inizialmente alcuni organi di stampa hanno parlato di pirata della strada. F.R. infatti dopo l’impatto avrebbe continuato la sua corsa per girarsi e tornare sul posto.

Per questo oltre che l’omicidio stradale gli potrebbe essere contestata anche l’omissione di soccorso. Non è stato però arrestato e risulta essere solo indagato. E’ probabile che abbia cercato un posto nel quale girarsi per tornare nel luogo dell’incidente.

Sul posto sono stati chiamati i soccorsi dei sanitari del 118 ma per Fabris non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti sul posto i carabinieri della Compagnia di Valdagno per i rilievi.