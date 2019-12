Ciclista travolge un capriolo e finisce all’ospedale

Uno scontro in bici contro un animale notturno, un capriolo che bazzica per i Colli Berici, è costato caro a un 45enne vicentino che ha riportato ferite al volto ed è finito in ospedale, dove ieri è stato operato. Come racconta Il Giornale di Vicenza, l’uomo qualche notte fa alle 4 del mattino stava recandosi al lavoro, in una pasticceria. Ad Arcugnano, lungo una discesa, è impattato contro un capriolo ed è caduto sbattendo il viso. L’animale, dopo lo scontro, è scappato.