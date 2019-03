Ciclista di 10 anni investito a Thiene

Ieri pomeriggio verso le 15.30 A.Z., un ragazzo 24 alla guida di Fiat Punto, proveniente dal Santuario “Madonna dell’Olmo” stava percorrendo via Padre Leopoldo con direzione Marano, a Thiene. Giunto all’intersezione con via delle Pastorelle, per cause in corso di accertamento, non ha visto che un minore di 10 anni, proveniente in bicicletta da via delle Pastorelle con direzione Santuario “Madonna dell’Olmo”, aveva già impegnato l’incrocio, investendolo. Ambulanza 118 ha accompagnato il ragazzo di 10 anni all’ospedale di Santorso, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Nella notte la situazione è migliorata e il piccolo ciclista risulta essere fuori pericolo. Rilievo del sinistro e viabilità del traffico a cura di 2 pattuglie della polizia locale nordest vicentino