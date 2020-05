Ciclista cade sul sentiero: recuperato dal Soccorso Alpino

Domenica, intorno alle 11.30, il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato dalla Centrale del 118, per un ciclista caduto con la mountain bike lungo il sentiero che porta a Contra’ Cassoni a Marostica, a seguito della chiamata di un amico spostatosi in una zona con copertura telefonica.

Una squadra si è avvicinata il più possibile in fuoristrada, per poi proseguire a piedi per un chilometro. Una volta raggiunto M.Z., 37 anni, di Mason Vicentino, i soccorritori gli hanno prestato le prime cure per una probabile frattura alla gamba e, dopo averlo imbarellato, lo hanno trasportato a spalla fino all’ambulanza diretta all’ospedale di Bassano.