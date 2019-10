Ciclista cade a terra e finisce contro un’auto: 20enne grave

Incidente oggi pomeriggio poco prima delle 14 tra via Matteotti e via Circonvallazione a Montecchio. Per cause in corso di accertamento un ciclista 20enne in sella alla sua bici è caduto nell’opposta corsia di marcia, finendo contro una Ford Fiesta che stava viaggiando in direzione Montecchio. Il ragazzo è stato trasportato a Vicenza con l’elisoccorso; gravi le sue condizioni.

Da definire le eventuali responsabilità.