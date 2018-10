Ciclabile Vicenza-Schio: da domani lavori di pavimentazione

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Partono domani i lavori di rifacimento della pavimentazione della pista ciclabile lungo la ferrovia Vicenza-Schio, a partire dalle scuole di Anconetta sino al confine comunale per circa un chilometro e mezzo.

Il percorso verrà dunque chiuso a tratti in base all’avanzamento del cantiere a partire da strada Scuole di Anconetta fino a via dei Ccamaldolesi.

I lavori, che si concluderanno in 30 giorni, consisteranno nel levare cinque-sei centimetri del calcestre presente per sostituirlo con una pavimentazione particolarmente drenante, in modo da evitare la formazione di pozzanghere e migliorarne quindi le percorribilità. Progetto e realizzazione dell’opera valgono complessivamente 150 mila euro.