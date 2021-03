Ciclabile del lago di Fimon, incontro tra i sindaci di Vicenza e Arcugnano

Una ciclabile che permetta di arrivare in bicicletta al lago di Fimon: questo è l’obiettivo che si è posto il sindaco di Arcugnano, Paolo Pellizzari, che per meglio raggiungere lo scopo oggi si è incontrato nel municipio del comune dell’hinterland con Francesco Rucco per analizzare i dettagli dei progetti delle due amministrazioni, con un occhio di riguardo per il tratto Torri di Quartesolo-Pianezze che per metà si trova nel Comune di Vicenza.

Il progetto ora dovrà essere steso dal Comune di Arcugnano, grazie anche ad un contributo della Provincia.

“Un incontro di routine tra sindaci – ha dichiarato il primo cittadino di Vicenza Rucco – come faccio spesso con quelli di confine e non solo. Ci siamo confrontati sui rispettivi e vari bisogni in materia di viabilità, in particolare sulla ciclabile che dal Tormeno porta ad Arcugnano. Il Comune di Vicenza attende di vedere il progetto e sarà eventualmente pronto a fare la sua parte”.

“Vogliamo favorire il collegamento delle piste ciclabili – ha aggiunto il sindaco di Arcugnano Paolo Pellizzari – per invogliare i cittadini ad arrivare al lago di Fimon in bicicletta e non in auto, sfruttando il tratto lungo Torri di Quartesolo e Pianezze. Abbiamo ricevuto rassicurazioni dalla Provincia sul finanziamento al 50% per cui ora ci metteremo al lavoro per trasformare un’idea di massima in un vero e proprio progetto.”