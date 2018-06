Cicero (Rucco Sindaco): “Trasporto pubblico locale? Servono idee nuove”

“La proposta di una linea circolare del trasporto pubblico locale, avanzata dai candidati di Coalizione Civica, dimostra come il programma del centrosinistra vicentino sia vecchie, superato dall’esperienza e non sostenibile.”

Il Consigliere comunale Claudio Cicero interviene sulle dichiarazioni rilasciate dai candidati di Coalizione Civica in merito alla rete del trasporto pubblico locale in città.

“Il trasporto pubblico locale non è già ora sostenibile e se le idee sono queste non stiamo certamente andando verso una città e una mobilità sostenibili. Per rendere appetibile il trasporto pubblico è necessario agire su poche linee altamente prestanti, quali le LAM mai attuate da questa amministrazione di centrosinistra che, con il suo assessore alla mobilità è stata più attenta a restringere le strade che a favorire il trasporto pubblico.

Accanto alle linee portanti, che immagino essere la 1, la 2 la 5 e poche altre migliorate in efficienza e servizi, serve attivare un secondo livello di rete, che si addentri nei quartieri più densamente popolati e si connetta poi alla rete principale su nodi di qualità e in corrispondenza di importanti funzioni cittadine. I mezzi di questa seconda rete, a frequenza coordinata con le linee portanti, dovranno essere elettrici e di più piccole dimensioni rispetto alla flotta attuale, inadatta a circolare nei quartieri e, soprattutto, nel nostro delicatissimo centro storico.

Solo così il trasporto pubblico locale può essere un elemento centrale nello sviluppo della città, in grado di migliorare la qualità della vita; ma deve essere pensato in modo diverso da ipotesi superate dalla pratica e non sostenibili sul piano economico e funzionale in una città dalle dimensioni e densità di Vicenza.

Il grande innovatore Otello Dalla Rosa si affida alla peggiore programmazione della vecchia sinistra statalista, che ha affossato in tutta Italia il trasporto pubblico locale, ovunque in perdita. Dopo la stagione di Dalla Pozza e dei rallentamenti per tutti -trasporto pubblico compreso- è ora di cambiare e dare risposte non solo in tema di mobilità ma anche di qualità dell’ambiente e della città. A partire dal TPL”.