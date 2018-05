Cicero (Centrodestra/Lista 360) – Dalle fioriere di Ponte degli Angeli al Parco della Pace

“È notizia di questi giorni di come l’Amministrazione comunale non riesca a curare la manutenzione delle fioriere su ponte degli Angeli, ridotte a tristi contenitori di fiori secchi. Ed ecco che AIM, di proprietà del Comune, corre in soccorso di palazzo Trissino con un intervento in forma di sponsorizzazione, sempre con denaro della città. Di chi la responsabilità?”. Il Consigliere comunale Claudio Cicero interviene sulle prospettive gestionali del futuro parco della Pace. “Viene poi veramente da preoccuparsi se un’Amministrazione incapace di curare una ventina di vasi di fiori vuole far avventurare la città nella gestione di 60 ettari di parco. È il caso di chiedersi se non sia necessario pensare ed investire in progetti diversi. Non essere in grado di avere cura di venti vasi di fiori non è certo un bel segnale.”.