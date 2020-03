Ciaspolatori si perdono per gli schianti di Vaia, recuperati dal soccorso alpino

Si erano persi mentre camminavano con le ciaspole e sono stati recuperati dal soccorso alpino, una coppia di ciaspolatori di Padova di 37 e 38 anni che ieri erano partiti da Campolongo per un’escursione. Forse a causa degli schianti di Vaia, i due hanno perso la traccia nel rientro e alle 17.30 hanno chiesto aiuto. Il Soccorso alpino di Asiago è subito partito nel luogo indicato dai due escursionisti, non trovandoli. Le ricerche sono quindi proseguite fino a sera tarda quando i due, sentendo le motoslitte dei soccorritori in azione, son riusciti ad arrivare nella strada forestale che porta al Forte Verena dove sono stati presi in cura. Per loro sono tanta paura.