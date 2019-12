Ciambetti ricorda Matteo Miotto: “Il suo coraggio esempio straordinario”m

“Sono passati 9 anni, da quel 31 dicembre del 2000 quando il caporal maggiore alpino MatteoMiotto, durante il servizio nell’avamposto “Snow” di Buji, distretto del Gulistan, provincia di Farah, Afghanistan, venne colpito a morte da un cecchino”. Il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, ommemora così la figura del caporal maggiore di Thiene “insignito della Croce d’onore alla memoria nel 2011 e della Medaglia d’argento al Valore dell’Esercito nel 2012. Matteo Miotto ci lasciò una lezione straordinaria prosegue Ciambetti – non solo per quanto scrisse e disse della sua missione in Afghanistan, con le sue note commoventi sui bambini, ma anche per come morì, correndo in aiuto di un commilitone. Un esempio luminoso, la cui morte, tuttavia, lascia sgomenti, se guardiamo a cosa sia ancor oggi l’Afghanistan, se ripensiamo magari ad un altro bambino, in tutto e per tutto simile ai bimbi descritto nelle sue lettere da Matteo Miotto, MurtazaAhmadi, il bambino di Jaghori, nella provincia di Ghazni diventato famoso per la fotografia che lo colse con un sacchetto di plastica che voleva imitare la maglietta di Lionel Messi. Sappiamo bene che il campione argentino commosso davanti a quella immagine gli mandò una sua maglietta e un pallone da calcio, ma sappiamo anche che per questo dono Murtaza Ahmadi fu minacciato di morte, proprio quest’anno, dagli stessi telebani che avevano ucciso i nostri alpini. In molti ricorderemo commossi il caporal maggiore Matteo Miotto, in molti avremo tanto su cui riflettere”