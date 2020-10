Ciak si gira ancora a Vicenza: da lunedì film con Claudia Gerini

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Dopo la fiction “Luce dei tuoi occhi”, Vicenza ospita una nuova importante produzione cinematografica realizzata dalla società Emma Film e da Rai Cinema.

Si tratta di “Mancino Naturale”, il nuovo film di Salvatore Allocca con Claudia Gerini, dedicato al mondo del calcio giovanile e al mito di Paolo Rossi.

Per presentare l’iniziativa, realizzata con la collaborazione del Comune di Vicenza, Vicenza Film Commission e il sostegno della Regione del Veneto, martedì 27 ottobre alle 13 saranno a Palazzo Trissino i protagonisti del film: oltre a Claudia Gerini, gli attori Francesco Colella, Katia Ricciarelli e il giovane Alessio Parinelli, accompagnati da Daniele Esposito, rappresentante della produzione.

Lo staff sarà accolto dal sindaco Francesco Rucco, dal direttore generale del L.R. Vicenza Virtus Paolo Bedin e dal rappresentante di Vicenza Film Commission Vladimiro Riva.

Sarà l’occasione per scoprire quali location cittadine diventeranno set del film, contribuendo a promuovere l’immagine di Vicenza tra gli spettatori del grande schermo.

Già lunedì 26 ottobre la produzione inizierà a lavorare in città e per questo motivo è necessario introdurre alcune limitazioni alla sosta nelle aree destinate alle riprese che saranno realizzate nel rispetto delle disposizioni anticontagio.

In particolare, dalle 17 di lunedì 26 ottobre alle 2 di martedì 27 ottobre e dalle 14 alle 20 di martedì 27 ottobre sarà vietato parcheggiare auto, moto e biciclette nel piazzale della stazione, sul lato di viale Venezia riservato alla sosta privata.

Martedì 27 ottobre dalle 15 i mezzi della produzione si sposteranno in corte dei Bissari e in piazza dei Signori.

Mercoledì 28 ottobre dalle 14 alle 20 sarà invece vietato parcheggiare in viale Torino, sul lato dei civici dispari, dall’incrocio con via Firenze a quello con corso Santi Felice e Fortunato. Via Firenze potrà essere chiusa alla circolazione secondo le necessità della troupe cinematografica.

Giovedì 29 ottobre dalle 14, infine sarà vietata la sosta lungo via Toniolo.

Salvo maltempo o nuove problematiche legate all’emergenza sanitaria, la produzione di “Mancino naturale” girerà a Vicenza fino al 31 ottobre.