Condividiamo a scopo informativo una tabella esemplificativa creata e diffusa ieri in serata, dopo l’ultimo Decreto, dal Sindaco e dalla giunta di Arzignano con le chiusure (scuole, cerimonie, eventi…) e le limitazioni (per locali pubblici, chiese, ospedali…) per la settimana che va da oggi all’8 marzo compreso.