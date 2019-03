Chiuso il casello di Dueville per lavori

Nella notte tra giovedì e venerdì sarà chiuso il casello di Dueville per dei lavori di manutenzione su un cavalcavia. Rimarrà chiuso in uscita lo svincolo per gli automobilisti provenienti da sud, quindi da Rovigo e Vicenza, mentre in entrata sarà chiusa la direzione nord verso Thiene e Piovene Rocchette. I lavori si svolgeranno dalle ore 21 di domani alle 6 di venerdì mattina.