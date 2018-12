CHIUPPANO – Boscaiolo muore travolto da tronco

Alle 16.45 di oggi, i vigili del fuoco sono stati chiamati per soccorrere un uomo colpito da una pianta in una zona boschiva di località Marola di Chiuppano. Deceduto un 72 enne. L’uomo era intento a tagliare delle piante nel bosco in compagnia di altre amici, quando per cause in corso di accertamento è stato colpito dalla parte inferiore di un tronco appena tagliato, che è rimbalzato all’indietro. La squadra dei pompieri di Schio accorsi sul posto, hanno liberato l’uomo, bloccato con il braccio da alcuni rami e iniziato le operazioni di rianimazione cardiopolmonare, proseguite poi dal personale del Duem 118. Nonostante i soccorsi, il medico intervenuto ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Sul posto i carabinieri e il personale del soccorso alpino, che hanno poi proceduto al recupero del corpo portato fino alla strada.