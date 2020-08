Chiude per manutenzione il parcheggio Canove

Da domani, giovedì 6 agosto a fine settembre, chiuderà per manutenzione straordinaria il parcheggio Canove, a ridosso del complesso di santa Corona, per la completa sostituzione del piano rialzato profondamente ammalorato. Per sopperire alla temporanea mancanza di posti auto a rotazione nella zona, si sta lavorando in queste ore per tracciare 40 stalli blu davanti all’ex tribunale e in quello interno 15 posti gialli riservati ai residenti. Inoltre vengono realizzati 35 stalli blu in contra’ delle Canove. Ai circa 70 abbonati del parcheggio Canove sarà consentito utilizzare, a parità di condizioni, il parcheggio Fogazzaro.

La manutenzione, del valore di circa 200 mila euro, sarà completamente a carico di Aim, gestore del parcheggio.

I lavori straordinari riguarderanno in particolare il soppalco d’acciaio di circa duemila metri quadrati di superficie, che attualmente ospita 92 posti auto. Sarà completamente sostituito il piano di calpestio formato da 160 pannelli, ciascuno del peso di tre tonnellate e mezzo.

Nell’occasione si lavorerà anche al piano terrà, dove sarà potenziata l’illuminazione con la sostituzione di alcune lampade e l’installazione di alcune altre a led, più efficienti ed economiche. Anche qui sarà rifatta tutta la segnaletica orizzontale, per una migliore canalizzazione di flussi veicolari.

Le casse, che saranno rimosse durante i lavori, saranno revisionate per offrire migliori qualità e celerità di funzionamento.