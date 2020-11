Chiude la prima chiesa vicentina per Covid: parroco in isolamento e niente messe

Chiesa chiusa, messe sospese e parroco in isolamento: anche il primo edificio religioso vicentino cade vittima della pandemia. Accade a Schio, nella frazione di Giavenale dove, come racconta Il Giornale di Vicenza di oggi, don Gaetano è in isolamento poichè ha accertato di essere stato a contatto con un positivo al Covid. Nell’attesa del tampone, il don si è messo in autoisolamento, mentre si cercherà di tracciare i suoi contatti tra i fedeli presenti alle messe. A breve dovrebbe venire sanificata anche la chiesa.