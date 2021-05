Chioggia ‘sbarca’ a Campo Marzo: appuntamento a luglio

Sapori di mare, dal 16 al 25 luglio la cucina chioggiota sbarca a Campo Marzo. Tra gli eventi di “Vivi Vicenza…d’estate”. Assessore Giovine: “Una proposta gastronomica di qualità per vivere l’area di Campo Marzo”

Dal 16 al 25 luglio si svolgerà a Campo Marzo “Sapori di mare”, la manifestazione dedicata alla cucina di pesce chioggiotta. L’evento gode del patrocinio del Comune di Vicenza e rientra nel cartellone di “Vivi Vicenza…d’estate”, curato dall’ufficio manifestazioni e turismo con il Consorzio Vicenza è.

A organizzare “Sapori di mare” sarà la società cooperativa Mareadentro, già promotrice della “Festa del pesce azzurro” di Chioggia, in collaborazione con il Fonzarelli’s Cafè, che si occuperà dell’intrattenimento musicale e dell’animazione con dj set.

“Campo Marzo sarà protagonista assoluto dell’estate vicentina con eventi ogni fine settimana – commenta l’assessore al turismo Silvio Giovine – Per dieci giorni rivitalizzeremo l’area con i sapori e i colori della cucina chioggiotta, famosa in Italia e nel mondo per le sue specialità. Una proposta gastronomica di qualità che rientra nel ricco programma realizzato per vivere appieno il centro storico nei mesi estivi, con eventi di vario tipo capaci anche di fare da attrattori turistici per la nostra città”.

L’iniziativa coinvolgerà, a partire dalle 18.