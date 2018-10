CHIOGGIA – 3 quintali di pesce senza etichettatura: 4.500 euro di multa

Durante un servizio su strada svolto nell’arco notturno, una pattuglia della Guardia di Finanza di Chioggia ha sequestrato 3 quintali di prodotti ittici privi di etichettatura di origine. I militari hanno intercettato sulla strada statale Romea un furgone con a bordo due persone di origine cinese, che non sono state in grado di esibire alcuna certificazione sanitaria e documentazione fiscale a scorta del carico. Variegata la tipologia dei prodotti rinvenuti: granchi reali, salmoni, lecce, zanchette, ombrine, lumachine di mare, lucci, rombi, gronghi, gamberetti e murici spinosi (detti anche garusoli), trasportati in cassette di polistirolo e sacchetti a rete anonimi. Con la collaborazione del Servizio Veterinario dell’U.L.S.S. di Chioggia, i molluschi vivi sono stati reimmessi nelle acque profonde lagunari, mentre il pesce risultato comunque idoneo al consumo umano è stato donato alla associazione caritatevole ONLUS CARITA’ CLODIENSE. I militari hanno irrogato pertanto una sanzione pecuniaria di 4.500 euro, oltre che ulteriori 777 euro per aver riscontrato la circolazione abusiva del mezzo commerciale, su cui gravava un provvedimento di fermo fiscale. Sono in corso ulteriori accertamenti.