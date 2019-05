Chiericati, ripristinato l’intonaco della Madonnina degli impiccati

“Con il ripristino dello scarico interno all’edificio, abbiamo deciso di sistemare finalmente anche l’intonaco sulla parte ammalorata del muro di Palazzo Chiericati che ospita l’edicola con la Madonnina degli impiccati” – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero –. Appena prenderanno il via i lavori all’ala ottocentesca dell’edificio, verrà ripristinato l’intonaco di tutta la parete esterna dell’edificio”.

Alla Madonnina degli impiccati (affresco del 1908 di Domenico Bruschi da Perugia), Adolfo Giuriato – come riportato da Carmelo Conti nel suo libro “Le edicole religiose nel centro storico della città di Vicenza” – ha dedicato una poesia: “O Madonnina, in epoche lontane/dal tuo cantuccio amavi confortare/chi, per grave condanna, l’ore umane/sentìa rapidamente dileguare”.