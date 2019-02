Chiede 10 euro ad un passante e lo prende a schiaffi: denunciato 32enne

I Carabinieri della Stazione di Vicenza, oggi 18 febbraio 2019, a conclusione dell’attività di indagine deferivano in s.l per tentata rapina S.N 32enne originario di San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine, attualmente domiciliato a Vicenza.

L’uomo, nella tarda serata di venerdì 15 febbraio 2019, mentre a piedi stava percorrendo Corso San Felice e Fortunato casualmente incrociava un passante al quale, con fare minaccioso, gli intimava di consegnare la somma di € 10,00.

Al rifiuto del giovane, un 30enne residente in città, l’indagato lo colpiva al volto con uno schiaffo dandosi poi alla fuga ma venendo immediatamente bloccato da alcune persone che avevano assistito all’accaduto.

Nel frattempo veniva contattato il 112, che provvedeva ad inviare sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vicenza che identificava l’autore oltre a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’aggredito, soccorso da personale sanitario del 118 e medicato sul posto, rifiutava il trasporto al Pronto Soccorso.