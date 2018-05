CHIAMPO – Vittoria, campionessa italiana a tutta…freccetta

Lei si chiama Vittoria Fongaro, ha 14 anni, è residente a Bolca da poco ma chiampese sanguigna. Ed è campionessa italiana di freccette under 16: ma non solo, gareggerà a giugno a Caorle nella fila della nazionale italiana under 18 per gli Europei. Vittoria prende in mano le freccette per scherzo e nel 2016 e arrivano subito le prime soddisfazioni. Dopo le temute pre-qualificazioni provinciali e regionali si qualifica per la Fase Nazionale Trofeo Coni a Cagliari, detta l’Olimpiade degli atleti under 14, in cui gareggiano oltre 4.000 partecipanti. Vittoria in coppia con Bryan vince il bronzo nella specialità Soft Dart. Nel settembre del 2017, affronta di nuovo le qualificazioni e questa volta è Senigallia nelle Marche ad ospitare la fase nazionale del Trofeo Coni. Cambia il format, dalla coppia al team gareggiando sia nelle freccette che nella ruzzola, ma Vittoria con Alex, Michele e Alice conquistano una meritata medaglia di bronzo con punti importantissimi per la Regione Veneto. Settembre di gloria per Vittoria, che sfrutta l’ottimo stato di forma e si aggiudica il titolo italiano under 16 femminile, conquistando di diritto la maglia azzurra che indosserà appunto dal 9 al 15 giugno a Caorle, sede del Campionato Europeo 2018 di Soft Dart, con l’aspettativa di riconquistare il titolo vinto dai giovanissimi italiani già nel 2016 a Porec in Croazia. Per la giovane età Vittoria ha già uno stimato palmares. E’ nelle parole di Luca Dal Fitto, chiampese anche lui, responsabile Coni Veneto Specialità Freccette l’augurio più bello: “Vittoria non solo di nome…ma anche di fatto. Tifiamo tutti per lei, a Chiampo e non solo!”