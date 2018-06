CHIAMPO – Violento temporale, la strada diventa…un torrente

Il maltempo continua in ValChiampo. Dopo l’acquazzone di ieri a Zermeghedo e il fulmine che si è abbattuto sun un asilo, oggi pomeriggio un violento temporale ha colpito in particolare la frazione di Arso, dove alcune strade si sono allagate come si vede nel breve video, tratto dal gruppo facebook “Sei di Chiampo se”. La situazione è poco dopo tornata alla normalità senza danni o intoppi alla viabilità: non sono stati registrati interventi particolari o chiamate di emergenza ai vigili del fuoco. Secondo Arpav, da venerdì dovrebbe tornare il bel tempo.