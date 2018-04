CHIAMPO – Vandali davanti alla sede della Lilt

La sede della Lilt di Chiampo sotto il mirino dei vandali? Così sembra, visto che stamattina chi è passato davanti alla sede, attiva da ormai due anni, presso le scuole di via Fante d’Italia, ha notato la maniglia del cancello rotta e la cassetta della posta piegata come se avesse ricevuto un forte calcio. Disappunto da parte dei volontari e della cittadinanza per questo sfregio. La sede della Lilt a Chiampo copre tutto il bacino d’utenza della Valle ed è attiva dal settembre del 2016 dopo la chiusura della delegazione di Arzignano. Il locale, vicino alle scuole medie, è stato messo a disposizione in comodato gratuito dall’amministrazione comunale e ospita gli ambulatori di senologia, ecografia mammaria e dermatologia, per il controllo nei.