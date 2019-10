CHIAMPO – Ubriachi si picchiano davanti all’Hotel Pieve

Momenti di tensione ieri sera intorno alle 20 in via Pieve a Chiampo, davanti all’Hotel Pieve. Presente sul posto un gruppo di 6/7 persone di nazionalità indiana residenti in zona.

Due di loro, ubriachi, sono venuti alle mani per futili motivi e per uno dei due è stato richiesto il soccorso del Suem 118. L’uomo è stato portato in ospedale con lievi contusioni per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile.