CHIAMPO – “Torrente pulito”: il Chiampo sistemato dai cittadini

Sabato mattina il paese ha pulito il torrente Chiampo. Sì perchè un bel gruppo di chiampesi, compresi alcuni assessori, hanno partecipato all’iniziativa “Giornata del torrente pulito”, con lo scopo di salvaguardare l’ambiente naturale che circonda la città. Per l’occasione, i gruppi di volontariato locali (Squadra Protezione Civile ANA Valchiampo. Gruppo Alpini di Chiampo. Comitati di Quartiere. ANC Arzignano-Valchiampo. Asd Bacino Agno- Chiampo. SOGIT Agno-Chiampo) nochè un nutrito gruppo di privati cittadini hanno quindi provveduto, tutti insieme e ben organizzati, alla pulizia degli argini del torrente Chiampo in un tratto della zona industriale. Il Gruppo Alpini ha offerto merenda e pastasciutta a tutti i partecipanti che hanno anche ricevuto 6 lampadine a basso consumo e 600 ecopunti del progetto “Ecopunti” 2018/19 promosso dal Comune per favorire le azioni positive a sostegno e valorizzazione dell’ambiente.