CHIAMPO – Torna la rassegna teatrale con “Se fa sempre in tempo”

Sabato 11 Gennaio 2020 ore 20.45 ritorna la rassegna teatrale in lingua popolare veneta con la Compagnia Sale&Pepe che porta in scena l’esilarante commedia “Se fa sempre in tempo…” di G. Magnabosco e M. Benati.

La rassegna è organizzata in collaborazione con la proloco di Chiampo.

Costo del biglietto: