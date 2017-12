CHIAMPO – Taglio, colore e poi scappa: parrucchiera truffata

Entra in un negozio di parrucchiera, si fa fare taglio e colore e poi scappa senza pagare. Questo è quello che è successo ieri mattina a Chiampo nel negozio Salone Lucia, in centro. La proprietaria, Lucia Fracca, racconta: “Un signore molto magro sulla sessantina, italiano, capello mosso un po’ sbarazzino con baffi color biondo-rossiccio é entrato nel mio negozio chiedendo gentilmente un taglio. Durante il trattamento parlava incessantemente – continua la parrucchiera – molto socievole anche con le altre clienti e chiedendomi un ulteriore trattamento, cioè il colore”. Ma giunta l’ora di pagare, il truffatore si ricorda che non ha contanti in tasca: “Mi ha detto che usciva un attimo per prelevare – continua Lucia – nonostante io gli avessi detto che non c’erano problemi avendo il Pos. Molto stupidamente e vista la sua insistenza mi sono fidata”. Il risultato? Il “cliente” non si è più fatto vedere. “L’unico riferimento certo che ho di lui – conclude amareggiata la signora Lucia – é che ha una moglie o una figlia che si chiama Erika”.