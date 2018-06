CHIAMPO – Svelato il mistero dell’elicottero in volo a bassa quota

Un elicottero è stato visto e poi segnalato sui social network da molti chiampesi oggi, intorno a mezzogiorno. Il mezzo era in volo a bassa quota ma, agli occhi dei più, sembrava non riuscire ad atterrare. Tra le varie ipotesi più disparate, chi ipotizzava un grave incidente o un’emergenza. Il “mistero” è stato svelato poco fa sui social da Francesco Antoniazzi, caposquadra della Protezione Civile A.N.A. Valchiampo: l’elicottero stava compiendo dei voli bassi di routine, per controllare le linee dell’Enel, in particolare la rete elettrica di media e bassa tensione, per verificarne lo stato e per garantire un servizio efficiente e di qualità. Il monitoraggio è effettuato attraverso un elicottero con l’ausilio di tecnologie di ultima generazione: mediante il sorvolo a bassa quota, infatti, èpossibile rilevare eventuali anomalie e riprendere la situazione degli impianti.