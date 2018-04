CHIAMPO – Si sente male e abbatte palo della luce (FOTO)

Un violento impatto ed un palo della luce abbattuto. Fortunatamente senza gravi conseguenze per chi stava alla guida. E’ accaduto stamane poco prima delle 9.00 a Chiampo, lungo la provinciale Valchiampo (via Dal Molin). Una donna di 52 anni, iniziali O.B., residente ad Arzignano, a bordo di una FIAT Punto, ha perso il controllo del veicolo a causa di un malore ed ha abbattuto un palo della luce all’altezza di ponte Finlandia.

Sul posto per accertamenti è intervenuta la Polizia Locale di Arzignano e un’ambulanza del Suem 118 che ha trasportato la donna, che ha riferito di aver avuto un malore, all’ospedale di Arzignano per accertamenti.