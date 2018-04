CHIAMPO – Sbagliando s’inventa: alla scoperta di Gianni Rodari

Stasera nella biblioteca di Chiampo il gruppo Giacomo Zanella proporrà per il ciclo “Leggiamo” la serata “Sbagliando s’inventa”, in cui: gli errori sono considerati occasionali scontri tra parole, gli adulti sono visti come allievi e i bambini come maestri, artisti e fautori del proverbio “Sbagliando s’inventa”.

Questa serata sarà, infatti, dedicata ad una selezione di opere di uno degli scrittori, pedagogisti, favolisti e poeti più famosi d’Italia: Gianni Rodari.

Un viaggio alla scoperta di alcune delle sue opere più famose,

introducendo inizialmente la vita di questo poeta.

Giovanni Rodari è stato uno scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano,

specializzato in testi per bambini e ragazzi, tradotti in moltissime lingue.

Alcune opere tratte da: Favole al telefono, Filastrocche in cielo e in terra, Favole al rovescio, Grammatica della fantasia e Novelle fatte a macchina verranno presentate da Silvia Marchesini e saranno lette ed interpretate dai lettori: Orsola, Ines, Daniela, Edoardo, Renata, Sofia e Alessandro. Attraverso queste letture comprenderemo la sua considerazione pedagogica e didattica, e sarà inevitabile sorridere all’ascolto delle sue filastrocche.

Inoltre durante il viaggio degli ospiti speciali interverranno interpretando una canzone per omaggiare la collaborazione di Rodari con il cantautore Sergio Endrigo.