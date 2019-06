CHIAMPO/S. PIETRO MUSSOLINO – Domenica il Raduno Provinciale dei Bersaglieri

Suggestioni. Al passo di corsa. E con le piume al vento. Tutto pronto a San Pietro Mussolino per il Raduno Provinciale dei Bersaglieri, che impegnerà nel weekend non solo il piccolo Comune ma l’intera Val Chiampo. Un appuntamento carico di storia e di valori, presentato questa mattina a Palazzo Nievo dai Sindaci Gabriele Tasso e Matteo Macilotti, che comincerà sabato pomeriggio alle 15.45 con il ritrovo davanti alla sede municipale di Chiampo, seguito dallo schieramento , dall’alzabandiera e dalla deposizione della corona al monumento dedicato ai soldati di La Marmora, unico in tutta la provincia assieme a quello che si trova in Largo Goethe a Vicenza.

Soddisfatto il Sindaco Gabriele Tasso, che ringrazia il collega Matteo Macilotti per l’ospitalità di parte della manifestazione all’interno dei confini comunali chiampesi, ed i vertici dell’associazione combattentistica per una iniziativa che vedrà sfilare alla domenica, a partire dalle 10.15, almeno 2.000 tesserati nel piccolo centro di San Pietro Mussolino provenienti da tutto il Vicentino ma anche dalle province limitrofe e dalla Lombardia. “E’ l’occasione per rendere ulteriore omaggio – sottolinea il primo cittadino – ad Antonio Bertoldo, cui sarà dedicato il nuovo labaro. Perse la vita durante la guerra italo-turca resistendo strenuamente all’attacco portato dall’ingente schieramento avversario. E grazie alla collaborazione di Chiampo abbiamo l’occasione per coinvolgere tutta la comunità di questa splendida area al suono della mitica fanfara dei Bersaglieri”.

Pensiero condiviso dal Sindaco Matteo Macilotti, orgoglioso di poter ospitare anche lui la manifestazione. E dalla delegazione con il cappello piumato un plauso alle amministrazioni e la promessa di mantenere sempre forte l’amore per l’Italia e per il cremisi, colore distintivo del Corpo.