CHIAMPO – Ruggero e Stefania campioni italiani di ballo

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Festa grande a Chiampo per i suoi campioni italiani di ballo. Pochi giorni fa, infatti, la coppia chiampese Ruggero Piazza e Stefania Stecco si sono laureati campioni italiani di categoria 2018 di danze standard a Rimini, dove, dal 5 al 15 luglio, FederDanza ha organizzato la più importante kermesse di sfide di ballo italiane. I due chiampesi si sono classificati primi in Italia, davanti alla coppia Bartolini-Recchia dalla Toscana e Lodigiani-Gritti dalla Lombardia. “Complimenti vivissimi ai nostri concittadini – ha detto il sindaco Matteo Macilotti – un altro orgoglio per la nostra città”. “Grazie mille a tutti – commenta Stefania Stecco – è una grande emozione vedere che il nostro paese partecipa con noi a questo sudato risultato. Siamo orgogliosi di essere chiampese”.