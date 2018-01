CHIAMPO – Restyling totale per la palestra delle scuole medie

Un restyling totale è quello che ha visto interessata la storica palestra delle scuole medie di Chiampo in via Fante d’Italia. Una palestra, anzi, “la” palestra per eccellenza, quella che ogni chiampese ha calpestato almeno una volta nella vita, frequentando le scuole secondarie o anche solo facendo le numerose attività fisiche e motorie che da sempre vi si svolgono nei pomeriggi. Un impianto vetusto soprattutto nella sua pavimentazione, di cemento, tristemente famosa per la pericolosità delle cadute su di esso. Finalmente la palestra è stata ristrutturata e domenica verrà “restituita” alla città con una cerimonia di inaugurazione a partire dalle ore 10. “Grazie al grande impegno dell’assessore allo sport Edoardo Righetto – spiega il sindaco Matteo Macilotti – la vecchia palestra delle scuole medie è stata rimessa completamente a nuovo: adesso è una palestra moderna, dotata di una nuova superficie in grado di attutire i colpi, dove sbucciarsi le ginocchia non sarà più obbligatorio. Un lavoro fatto in tempi record durante le ultime festività: già da qualche giorno infatti, al rientro dalle vacanze, i nostri ragazzi hanno potuto usarla”. L’inaugurazione inizierà alle ore 10 e terminerà alle 12: durante la mattinata si alterneranno delle squadre di basket di Chiampo, Arzignano e San Bonifacio, sia giovanili che seniores, pronte a testare il nuovo impianto…proprio sul campo.