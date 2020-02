CHIAMPO – Successo di pubblico per il 43mo Carnevale Chiampese

Successo di pubblico e di partecipazione per il 43mo Carnevale Chiampese che, come da tradizione, apre il periodo delle sfilate dei carri allegorici in tutta la provincia. Tantissime le presenze nel pomeriggio di oggi, con una ventina di carri presenti, anche grazie al meteo favorevole. “È stato un bel Carnevale, all’insegna dell’allegria – commenta il sindaco Matteo Macilotti, che oggi, con l’aiuto degli assessori Filippo Negro e Sofia Bertoli, ha anche partecipato dal palco in veste di presentatore ufficiale, in attesa che il mitico Dino Antoniazzi, da sempre mattatore del Carnevale, riprenda presto il suo posto sui palchi – un grazie davvero a tutti, all’assessore alle manifestazioni Filippo Negro, alla ProLoco, ai dipendenti del Comune di Chiampo, alla Polizia locale, alla Protezione Civile, all’Associazione Nazionale Carabinieri e ai Carabinieri effettivi, alla Sogit. Un plauso di cuore ai tantissimi membri dei cari allegorici, dai gruppi di amici arrivati anche dalle Valli vicine, fino ai gruppi delle scuole locali della Valle – conclude il sindaco – insomma, a tutti coloro che si sono prodigati nel realizzare con amore queste opere d’arte e i coloratissimi vestiti. L’unione fa la forza di un paese dal cuore grande”.

Presente anche quest’anno, senza mai farsi sorprendere senza maschera, il Mas-cio del Carnevale: questo strano ed ambiguo personaggio si aggira tra le sfilate dei carri e il pubblico nei carnevali locali a cavallo di Vicenza e Verona da anni. Ormai presenza fissa e salutato da tutti come colui che inaugura l’arrivo del Carnevale, è stato avvistato anche quest’anno in piazza Zanella. Una grande figura del Carnevale locale, conosciutissimo a Chiampo, e ancora oggi circondato da un alone di mistero.





Foto di Mauro Marzotto









Foto di Mauro Marzotto

Foto seguenti dal gruppo Sei di Chiampo se…