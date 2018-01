CHIAMPO – Pista ciclabile: cane di razza “pericolosa” aggredisce e uccide cagnolino

Terribile episodio lunedì scorso verso le 13.30 in pista ciclabile a Chiampo. In zona Pieve, lungo la passeggiata pedonale, un cagnolino è stato assalito ed è poi morto per le ferie riportate dopo essere stato aggredito da un altro cane che si trovava in pista senza museruola né guinzaglio, dopo essere scappato di casa. Il piccolo chihuahua stava camminando al guinzaglio con la padrona, quando entrambi sono stati aggrediti da un cane di razza Amstaff che ha assalito il cagnolino senza lasciargli scampo. Sotto shock la padrona del cagnolino, che è stata soccorsa da alcuni passanti, mentre per il suo fido compagno non c’è stato nulla da fare. L’American Staffordshire Terrier, detto anche Amstaff brevità, è un cane che da sempre è stato suo malgrado usato nei combattimenti: muscoloso e nello stesso tempo agile ed elegante, molto attento a ciò che lo circonda, è dotato di potenza eccezionale in rapporto alla taglia.