CHIAMPO PICCOLA CAPITALE DEL VERDE: I PROGETTI “BeLeafing” e “H2Goal”

Il Comune di Chiampo continua il suo percorso di ecosostenibilità per contrastare i principali problemi ambientali del nostro territorio:

l’inquinamento atmosferico, il cambiamento climatico e la perdita della biodiversità. Oggi, “Giornata Nazionale degli Alberi 2019”, in Auditorium comunale con i ragazzi delle Scuole Medie, sono stati presentati il Progetto “beLeafing” e l’iniziativa “H2goal! un calcio allo spreco d’acqua” promossa dall’ASD Chiampo in collaborazione con Acque del Chiampo SpA.

Con il Progetto “beLeafing” l’Amministrazione comunale, grazie al coinvolgimento di alcune Aziende del territorio, mette a disposizione 5.000 alberi per tutti i cittadini della Vallata del Chiampo.

Per ricevere le alberature gratis è necessario prenotare la specie presso il sito www.beleafing.com. I 5.000 alberi verranno distribuiti in più

eventi; iI primo avrà luogo domenica 22 dicembre in Piazza Zanella a Chiampo.