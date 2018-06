CHIAMPO – Matteo, il sindaco rieletto più amato d’Italia

Anche ieri sera, come cinque anni fa, dopo aver visto i risultati, si è stupito: Matteo Macilotti, sindaco uscente e subito rieletto a furor di popolo a Chiampo, anche stanotte non credeva a quel dato imponente: 90%. Un plebiscito, che consacra Macilotti tra i sindaci rieletti più amati d’Italia in questa tornata elettorale che va contato quasi 800 Comuni in tutta la Penisola. Meglio di lui solo Gianmario Mario Morello, sindaco uscente di Balocco, ridente cittadina di 227 abitanti in provincia di Vercelli, che è stato riconfermato con il 93,82 per cento dei voti (152) contro il 6,17 per cento (cioè 10 voti) dell’avversario Nicola Curino, che guidava “Lista civica”. Dal canto suo, Macilotti, oltre a ringraziare per la fiducia riconfermata i suoi concittadini, ricorda che “Questa è una grande responsabilità, ci è stato riconosciuto il buon lavoro fatto fin qui dall’intera squadra e l’impegno continuerà per migliorare sempre più il nostro paese”. E oggi è di già, nuovamente, al suo posto in Municipio. Con una squadra di vecchi e nuovi assessori o consiglieri anch’essa molto amata e votata dai concittadini, che citiamo in ordine di preferenza: Filippo Negro (già assessore nel precedente mandato) 538, Viola Parise (già assessore nel precedente mandato) 358, Paolo Valdegamberi (già assessore nel precedente mandato) 325, Massimo Masiero 312, Sara Mettifogo 310, Arianna Cenzato 309, Antonio Bonati 272, Sofia Bertoli 212, Virginia Lovato 207, Silvia Marchesini 187, Stefani Dal Toè 142, Marco Lovato 117, Dario Dal Grande 111, Ugo Dalla Valle 94, Claudio Ridolfi 82, Eleonora Dalla Valle 44.