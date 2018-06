CHIAMPO – Macilotti: “Io sindaco di centrosinistra? Solo una provocazione”

“Io sindaco di centrosinistra? Non ci sto. Non sono iscritto a nessun partito” – il rieletto sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, risponde alla gaffe che oggi ha compiuto un quotidiano locale, etichettandolo in prima pagina come “sindaco di centrosinistra”. “Questa mattina – commenta Macilotti, eletto domenica sera a Chiampo per il suo secondo mandato con il 90% delle preferenze – sul giornale vengo indicato come sindaco di centrosinistra. Spero sia stata solo una provocazione, respingo con forza ogni etichettatura. Sono un sindaco convintamente civico e il mio gruppo non ha alcun colore politico. Non sono iscritto ad alcun partito e, anche se ho ricevuto proposte da molti, tengo molto a conservare la mia autonomia. Prima di fare qualsiasi scelta sarò ben cauto. Sono pure convinto che centrodestra e centrosinistra siano diventate categorie non più in grado di rappresentare la realtà. L’alleanza a livello nazionale tra Lega e Cinque Stelle da che parte starebbe? Al giorno d’oggi si cerca di classificare tutto. La definizione giusta della mia esperienza è: Nuova. Una lista di persone che ha deciso di prendersi a cuore la propria città, senza assecondare i poteri forti, guardando solo all’interesse dei cittadini”.