CHIAMPO – L’ARTE DEL FUMETTO CON DENIS GATTO

Fumetti a mano e fumetti in digitale: tutto questo e molto altro nella Personale “Tra fogli di carta e digitali” a cura di Denis Gatto, mente creativa, musicista da sempre ed ora anche artista molto conosciuto ed apprezzato in Val Chiampo. La mostra verrà inaugurata il 23 Dicembre alle 17,30, nello Spazio@Art della biblioteca di Chiampo. Cosa ci sarà in questa mostra, lo illustra l’Assessore alla Cultura Viola Parise. Servizio di Paolo Usinabia.