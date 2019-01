CHIAMPO – La salute è… nel piatto

“La salute nel piatto: con il dott. Bellingeri, venerdì 18 gennaio 2019”

(in fondo la locandina dell’evento)

Continuano le proposte formative del progetto di supporto psicopedagogico per le scuole ed il territorio. “La salute nel piatto: come, cosa e quando mangiare per vivere in salute e più a lungo” è il titolo di una serata di approfondimento sull’alimentazione che il comune di Chiampo, con la collaborazione dei comitati genitori e delle istituzioni scolastiche, ha organizzato per tutte le famiglie di Chiampo.

Sarà il 18 gennaio alle 20.30 presso l’auditorium comunale, a condurre è il dott. Paolo Bellingeri dell’associazione Sana Forchetta.

Bellingeri è un noto medico chirurgo, con perfezionamento in Nutrizione, Cure Palliative, Patologia Clinica, Idrologia. Si occupa di alimentazione nel paziente oncologico, dalla clinica alla formazione, ai corsi di cucina.

Ci parlerà di quanto è importante l’alimentazione per la nostra salute e per quella dei bambini/ragazzi, anche per quanto riguarda la prevenzione di alcune patologie.

Ingresso libero

Per informazioni:

Uff. scuola 0444 475231